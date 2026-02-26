大鴻輝梁紹鴻3.23億沽山頂MOUNT NICHOLSON 持貨10年帳賺3.5%
撰文：蔡偉南
出版：更新：
有亞洲樓王之稱的山頂超級豪宅Mount Nicholson，再有名人業主沽貨離場。本地老牌發展商大鴻輝興業主席梁紹鴻，新近以3.23億元沽出該屋苑一伙四房大戶，持貨10年帳面升值3.5%。
上述成交個案為山頂MOUNT NICHOLSON第二期A座低層單位，實用面積4,566平方呎，採四房間隔，成交價3.23億元，呎價約70,740元。
2016年買入價3.12億
單位原業主為梁紹鴻，於2016年以約3.12億元買入上述單位，持貨10年，帳面獲利1,100萬元，升幅約3.5%。
料明賺實蝕逾五球
資料顯示，梁紹鴻在2016年買入該單位時，繳付印花稅約1,326萬元，若再計及賣出時的佣金323萬元，估計實蝕超過500萬元。
豪宅加稅前買入！豪客近1.5億購林海山城洋房 趕尾班車勁慳328萬預算案2026｜信置田兆源：豪宅加稅不影響整體樓市 馬年推兩新盤預算案2026｜會地黃光耀：豪宅買家實力充裕 加稅未必阻入市意慾預算案2026｜長實BLUE COAST提價5％ 郭子威料豪宅加稅影響不大