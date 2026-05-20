山頂MOUNT NICHOLSON近9千呎巨宅　索價6.8億　業主為馬主李晉庭

市況逐漸向好，豪宅市場再現大額放盤。由馬主李晉庭持有的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON兩伙單位，最新委託戴德梁行以約6.8億元連雙車位放售，較約兩年前開價削減2.17億元或24.4%，不過仍較9年前之買入價升約19.7%。



上述放售單位位於東半山聶歌信山道8號 Mount Nicolson之雙連巨宅單位低層A及B室，該物業總實用面積約 8,850平方呎。

是次放售物業由兩個頂級單位無縫連接而成，單位樓底高達 3.7 米，配合全景落地玻璃設計，營造開揚通透的空間。單位可規劃為設有豪華主人套房及共五間套房的住宅，並可配置多功能生活空間，包括私人娛樂區、家庭影院、健身室及專屬會客區等。

↓↓MOUNT NICHOLSON低層A及B室↓↓

馬主李晉庭持有 意向價較買入價升約19.7%

資料顯示，該單位業主為馬主李晉庭（LEE MATTHEW TSUN TING），他早於2017年斥5.68億元購入上述單位連雙車位，若以意向價售出，即較約9年前之買入價升約19.7%。

戴德梁行香港資本市場部高級助理董事羅頌謙表示，該物業以雙連形式連同豪華裝修推出，買家可即時享用完整空間，同時具備價格協同優勢，有效節省整合及裝修所需的時間與成本。

山頂Mount Nicholson是頂級豪宅，有多間獨立屋及兩幢分層住宅。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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