亞洲樓王Mount Nicholson超豪宅9億沽　呎價10萬　低調殻王賺4成

受惠於經濟回穩、外來需求及低息環境等因素，香港超級豪宅市場持續升溫。有「低調殻王」之稱的高振順，新近沽出亞洲樓王山頂Mount Nicholson第二期高層A及B室，實用面積共8,855平方呎，總涉資9億元，平均成交呎價約為10.2萬元。他持貨九年，物業升值2.48億元或約38%。



上述兩伙成交單位為Mount Nicholson2期高層A及B室，實用面積分別爲4,566平方呎及4,289平方呎，均為四房間隔，分別以4.6億及4.4億元成交，平均成交呎價約為101,639元。

高振順於九年前斥6.52億購入 現大幅升值約38%

資料顯示，上述單位之原業主是人稱「低調殻王」的高振順（KO CHUN SHUN JOHNSON），他早於2017年1月共斥6.52億元購入該兩伙單位，當時成交呎價約為73,631元。換言之，他持貨九年至今沽出，帳面大幅獲利2.48億元，物業期內升值約38%。

斥2,940萬購入屋苑三相連車位

除此住宅之外，高振順曾於2021年大手斥2,940萬元，一連購入Mount Nicholson三個相連車位，每個車位成交價平均為980萬元。

Mount Nicholson停車場圖則。

據悉，高振順為香港商人，有「低調殻王」之稱，現擔任先豐服務集團（0500）的副主席兼執行董事。高振順曾持有瑞東集團，不過2015年獲阿里巴巴主席馬雲有份的雲鋒基金入主，集團其後也改名為雲鋒金融（0376）。

貴為亞洲樓王、名人業主雲集

Mount Nicholson貴為「亞洲樓王」，目前仍是全亞洲分層戶呎價最貴的屋苑。而屋苑的業主位位非富則貴，包括賭王四太梁安琪、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻等。

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