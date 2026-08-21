荃灣驚現「發達老舖」　71年前近3萬買逾千呎舖　今升值1059倍！

舖市連年進入寒冬，一舖升值千倍看似是遙不可及的神話，但對於極長持貨期的業主而言，卻是真金白銀的現實。荃灣眾安街一個逾千呎地舖，近日以3,075萬元易手。原業主早在1955年僅以2.9萬元買入，經過71年的歲月洗禮，舖價升值1,059倍！



涉及物業為荃灣眾安街69號地下連閣樓，地舖建築面積約1,200平方呎，閣樓建築面積約600平方呎，合共建築面積約1,800平方呎。據悉，原業主起初開價3,800萬元放售，最終累減725萬元或約19%，以3,075萬元售出，呎價約17,083元。

便利店15.3萬長情租用 租金回報達6厘

該舖自2000年起，便獲7-Eleven便利店承租，至今長達26年，屬極為長情的租客。該舖目前每月租金為15.3萬元，租約期至明年8月。若以最新成交價計算，新買家可享約6厘回報。

該舖自2000年起，便獲7-Eleven便利店承租，至今長達24年。（資料圖片）

71年前僅2.9萬買入 舖價暴升過千倍

有趣的是，該物業猶如「阿爺留落」般有歷史，原業主早在1955年9月，僅僅斥資2.9萬元便購入該舖。隨着歲月流逝，該物業現已轉由遺產執行人接手並沽出，該長達71年的「發達老舖」，期內帳面升值3,072.1萬元，升幅高達1,059倍。

荃灣眾安街69號地下連閣樓。（資料圖片）

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