舖市曙光？BANDAI代理7500萬掃中環地舖　舖價三年逆市升近16%！

最新差估署商舖售價指數顯示，鋪市自2018年11月的高位累跌約47.1%。但在整體市況調整下，有商舖竟「奇蹟般」逆市跑出。涉及中環閣麟街一個地舖連閣樓最新以7,500萬元成交，呎價逾4.1萬元。該舖3年間逆市大升15.7%，大幅「拋離」期內大跌近三成半的舖市！



另外，是次接貨的新買家身份亦極有來頭，為日本玩具巨頭BANDAI（萬代）香港代理商瑞華行相關人士。去年初曾豪斥9500萬，掃入同街8號全幢。



涉及物業為中環閣麟街30至34號美輪樓地下B舖連閣樓，建築面積合共約1,800平方呎， 當中地舖建築面積約1,000平方呎，閣樓建築面積約800平方呎。該物業最新以7,500萬元沽出，呎價約41,667元。

目前舖位現時由一間咖啡店承租，惟未得悉具體租金水平。若按前租客日式餐廳於2024年的月租約15萬元計算，回報料達2.4厘。

涉及物業為中環閣麟街30至34號美輪樓地下B舖連閣樓，建築面積合共約1,800平方呎。（網上相片）

BANDAI香港代理商瑞華行接貨

資料顯示，該舖之新買家以「運菱發展有限公司（LUCK RING DEVELOPMENT LIMITED）」名義作登記，其董事包括鄭漢超、呂瑞華等人士，為玩具商BANDAI香港代理商瑞華行相關人士。

新買家為玩具商BANDAI香港代理商瑞華行相關人士。（網上相片）

去年初曾豪斥9500萬 掃入閣麟街另一物業

瑞華行近年亦不乏投資本地物業。譬如於今年初斥約2.92億元購入金鐘海富中心全層，呎價約1.44萬元。另於去年底斥資9,500萬元購入中環閣麟街8號全幢，而該幢地舖多年由涼茶及中藥材舖春回堂自用。

賺幅成功「拋離」大市

但該宗成交最矚目的位置，在於其「奇蹟般」跑贏舖市。原業主於2023年8月斥資6,480萬元買入該舖，揸手至今僅三年，一經轉手竟帳賺1,020萬元，舖價升值15.7%！參考同期差估署商舖售價指數，於2023年8月報495.5點，而最新為317.8點，即同期舖市跌約35.9%。即該成交之賺幅已成功「拋離」大市。

中環閣麟街30至34號美輪樓地下B舖連閣樓。（網上相片）

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