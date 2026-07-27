昔日賣勞力士今賣牙膏　萬寧提價3成租羅素街　百德新街再下一城

銅鑼灣羅素街以往名店林立，曾與巴黎香榭麗舍、紐約第五大道並列全球最貴街道之一。時過境遷，羅素街由頂級奢侈品、珠寶金行與鐘錶店的「兵家必爭之地」，搖身一變為藥妝、劵商「名店」街。



此街最新亦獲零售巨頭「插旗」，怡和DFI旗下萬寧新近以月租80萬元，搶租羅素街逾3千呎相連地舖。與此同時，該品牌更在同區恒隆中心擴張版圖，租用一個逾1,500呎地舖開設新分店，鄰近日本藥妝巨頭「松本清」及市傳即將落戶此街的連鎖藥妝品牌「龍豐」。



涉及舖位為銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心地下1及2號舖，建築面積共3,367平方呎，屬相連地舖，位處英皇鐘錶珠寶中心入口旁，面向時代廣場。

追溯該舖上手租客，為意大利女裝品牌「Brandy Melville」，該品牌於2021年5月疫情期間，以月租60萬元承租此舖，作為其香港首間地舖分店，呎租約178元。三年約滿後至2024年，品牌再以原價續租至今年5月完結。

女裝退場迎萬寧80萬進駐 租金不跌反升20萬

前一手女裝品牌剛退租，舖位火速獲新租客預租，無需經歷「丟空期」。早前市場一度傳出新月租為70萬元，目前該舖確認由個人護理連鎖商萬寧租用。現場所見，該舖經已開業，門面換上萬寧標誌性的黃白雙色招牌。據了解，最新月租為80萬元，呎租237元。最矚目的是，新約租金較舊租足足跳升20萬元，加幅高達33%。

該舖上手租客為意大利女裝品牌「Brandy Melville」。（資料圖片）

現場所見，該舖經已開業，門面換上萬寧標誌性的黃白雙色招牌。（李煥好攝）

昔日名店街大洗牌 羅素街漸變藥妝店天下

對此，有區內代理分析指，羅素街現時「已經唔係10年前嘅羅素街」，正逐漸發展成藥妝店的集中地。而萬寧一向盈利能力及承租力俱佳，該品牌過去承租尖沙咀海防道舖位時，月租已高達80萬至90萬元，況且「現時萬寧形勢大好」。而是次萬寧雖然加價搶租舖位，但80萬元仍屬正常市價水平，畢竟舊約的60萬元已是「好多年前嘅標準」。

昔日為名錶店月租高見350萬 呎租逾千元

翻查資料，該舖位的租金高峰期可追溯到2007年9月，當時受惠於自由行政策，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物等銷情錄強勁增長，英皇鐘錶珠寶（0887）順勢租用該羅素街舖位，作為名錶勞力士 (Rolex) 的專門店。初時以每月105萬元承租，呎租約312元。其後隨著零售舖位租金不斷向上，至2015年舖位月租已飆升至350萬元，成為該舖歷來高位，呎租達1,040元。

最新租金較高峰期累挫77%

但隨後零售市況急轉直下，在2017年再續租時，月租已減至190萬元，呎租約564元，英皇鐘錶珠寶最終在2020年8月疫情期間約滿結業。舖位丟空9個月後，方由Brandy Melville承租。按最新租金80萬元計，較2015年高位大跌270萬元或77%。

該舖位的租金高峰期2015年，英皇鐘錶珠寶 (0887) 租用該舖位，作為名錶勞力士 (Rolex) 的專門店，月租為350萬元，呎租達1,040元。（資料圖片）

看好旅客訪港？羅素街及百德新街連開兩店

政府統計處公佈，最新5月零售業總銷貨價值按年上升7.9%，連續13個月錄得增長。零售市道持續回暖，惟民生商品類店舖逐步主導零售市道，而萬寧今年在銅鑼灣的擴張步伐亦不止於此。

該品牌在羅素街開舖之際，亦同時在同區恒隆中心地舖開設新店，為百德新街2至20號恒隆中心地下G02號舖。該舖建築面積約1,531平方呎，惟業主恒隆地產（0101）未有披露最新租金水平。

有市場人士指，料該舖租金接近100萬元水平，呎租約523元。另外，料萬寧退租同區白沙道分店，隨即靈活「換舖」，趁勢於羅素街及百德新街同期連開兩店，相信是看好旅客重返香港能對整體零售市道帶來正面刺激。

萬寧、松本清、龍豐料齊集百德新街

值得一提的是，該舖位前租客為連鎖服裝店H&M。H&M 過去曾承租 Fashion Walk合共四層作為旗艦店，而萬寧新店與該巨舖僅一舖之隔，且地面層原本互相打通。早前有報導傳出，該巨舖之地面層約1萬平方呎樓面，已獲藥妝店以每月約120萬元承租，新租戶以連鎖藥妝店龍豐集團的呼聲最高。

若消息屬實，加上百德新街原已進駐的日本藥妝巨頭松本清，三大藥妝品牌將在同一街道「短兵相接」。

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