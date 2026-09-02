買完又買！青衣薈藍業主360萬再買開放式 上手高位接火棒輸17％
撰文：黃祐樺
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二手市場回暖，青衣薈藍一伙開放式單位新近以360萬元沽出，呎價17,822元。不過上手業主5年前樓市高峰時以433.1萬元購入單位，今轉手帳蝕讓73.1萬元或17％離場。
買完又買 新買家帶支票登門洽購
利嘉閣地產分行聯席市務董事司徒俊傑表示，是次成文為青衣薈藍中層A12室，實用面積約202平方呎，屬開放式間隔，外望藍巴勒海峽海景，單位新近以360萬元成交，呎價約17,822元。
據知，新買家今年1月購入同屋苑單位後，仍繼續關注屋苑放盤走勢，近日發現上址下調售價，隨即帶支票登門洽購。最終原業主被買家誠意打動，決定進一步擴大議價空間後，成功買入心頭好。
持貨5年貶值17％
據悉，原業主於2021年以約433.1萬元一手購入上述單位，持貨5年轉手，帳面蝕73.1萬，單位期內貶值16.9%離場。
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