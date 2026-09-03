屯門街坊執平貨！1775萬買星堤連天台戶　上手14年慘輸五球｜多圖

樓市氣氛轉旺，惟市場仍有不少蝕讓貨，屯門星堤有高層連天台戶新近以1,775萬元連車位沽出，上手最終持貨14年轉手，單位帳面仍要蝕讓503萬元或貶值22%。至於新買家為同區換樓客。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，成交單位為屯門星堤7座高層A室連天台戶，實用面積1,646平方呎，屬四房雙套間隔，外望山景及有少部份海景，原業主開價1,950萬元，經議價175萬元後，以1,775萬元連車位沽出，呎價8,602元。

↓↓星堤7座高層A室連天台戶↓↓

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14年帳面蝕讓503萬

至於，新買家為同區換樓客。參考同類成交單位為1座高層C室，在2025年11月以1,230萬元沽出，反映今次成交單位10個月前賣貴約545萬元。

至於原業主早於2012年9月斥資2,278萬買入上址，持貨至今14年，是次轉手帳面蝕讓503萬元，單位期內貶值約22%。

屯門星堤。

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