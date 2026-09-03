馬主5868萬購蘭桂坊銀主巨舖　曾為「夜蒲聖地」　舖價瀉逾一億！

從叫價2.5億元的「天價幻夢」，到淪為銀主盤平賣，蘭桂坊「夜蒲聖地」難逃舖市寒冬的殘酷洗禮。蘭桂坊Live Band人氣酒吧「Insomnia」舊址，原業主於兩年前曾開2.5億元放售。惟該舖非但無人承接，其後更慘淪銀主盤。



該舖最終由銀主以叫價「兩折」、即5,868萬元甩手，舖價在11年間瀉價逾六成，帳面蒸發逾1.09億元或約65.1%。另市場消息指出，今次接手的新買家為具內地背景的馬主胡超倫（Alan）。



涉及物業為蘭桂坊德己立街38至42號好利商業大廈LG層A舖，建築面積3,228平方呎，屬人氣酒吧Insomnia的舊址，最出名為場內有Live Band駐唱，曾是不少人在蘭桂坊的聚腳點。

涉及物業為蘭桂坊德己立街38至42好利商業大廈LG層A舖，建築面積3,228平方呎。（資料圖片）

昔日「夜蒲聖地」變銀主盤 2.5億叫價淪兩折甩手

據悉，原業主最初對物業極具信心，於2024年初更曾開2.5億元放售。無奈無人承接之下，物業最終更遭銀主沒收。銀主叫價先後降至1.3億及9,000萬元，近日終以5,868萬元沽出，呎價約18,178元。與兩年前高達2.5億元的叫價相比，實際成交價僅剩「兩折多」。市場消息指出，今次接手的新買家為具內地背景的馬主胡超倫（Alan）。

11年間跌價65%

舖位造價大跳水，背後是一段高位「接火棒」的慘痛經歷。原業主於2015年本港零售及舖市炒風熾熱之際，透過「買公司」形式，豪擲1.68億元將這個聚腳點「收歸名下」。可惜好景不常，隨後經濟環境逆轉，該業主死守11年後，物業不但未能保值，帳面蝕逾1.09億元，貶值幅度達65.1%。

原業主於2015年本港零售及舖市炒風熾熱之際，透過「買公司」形式，豪擲1.68億元將這個聚腳點「收歸名下」。（資料圖片）

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