山頂豪宅歌賦山道1、3、5號上載樓書　最大獨立屋面積逾1.1萬呎

山頂歌賦山道1、3、5號豪宅項目最新上載樓書，項目由3幢洋房組成，當中實用面積為5,842至11,451平方呎。當中最大一伙為1號屋，實用面積11,453方呎，屬五房五套間隔，另設1,0357平方呎花園、3,035平方呎天台、130平方呎平台，以及589平方呎停車位，另連泳池及按摩池。



至於3號屋，實用面積5,842平方呎，屬四房四套間隔，另設2,979平方呎花園、1,428平方呎天台，以及589平方呎停車位，另連泳池及書房。最後5號屋，實用面積5,852平方呎，屬四房四套間隔，另設3,640平方呎花園、1,428平方呎天台，以及690平方呎停車位，另連泳池及書房。

豪宅由針織商人羅建生持有

據樓書資料，上述山頂歌賦山道1、3、5號項目的賣方的控權公司為志富貿易有限公司，其公司董事包括羅建生、陳蝶玲、羅偉山及羅詠賢，其中前者與針織商人羅建生同名，料為同一人。

此外，翻查資料，羅建生近年亦有沽貨行動，如在2025年1月份以1.45億元沽出中環指標甲廈皇后大道中九號，最新有23樓1至3室，呎價約18,575元。羅建生持有至今逾30年，是次轉手升值8.6%，新買家以公司名義入市，公司董事為姜濤，其中文名與MIRROR姜濤撞名。