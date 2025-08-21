大生銀行長沙灣翠雅山推四伙促銷　入場兩房售價2225.7萬起

大生銀行馬氏家族旗下大銀地產發展的長沙灣大埔道383號翠雅山，今日開放四伙全新現樓示位予傳媒參觀，戶型涵蓋兩房至四房。發展商表示，精選項目2座4伙單位推出促銷，當中入場單位屬兩房，售價2,225.7萬元。



大銀地產總經理朱偉雄表示，觀乎近期市場氣氛穩定，而九龍半山一帶供應及價錢向好，故集團部署重新推動項目。參考同區價錢，精選2座4伙單位推出吸引價作促銷，分別為第二座3、5、6、10號單位，戶型涵蓋兩房至四房，呎價14,500元起。

他形容，該批單位售價屬「暑期優惠價」，呎價較項目3年前回落近半，並強調這口價「喺九龍半山未必搵得到」，極具吸引力。

左起：大銀地產總經理朱偉雄，仁孚車行銷售及銷售營運高級經理劉翹楚。

大銀地產總經理朱偉雄。

入場單位屬兩房 售價2225.7萬

當中入場單位為第2座10號，實用面積1,535平方呎，屬兩房間隔。單位售價2225.7萬元，呎價14,500元，屬四伙促銷單位中呎價及售價最低。

朱偉雄續指，項目過往一個月已接錄逾500名睇樓客，當中大部分為用家，亦不乏國內買家、九龍塘一帶高管客及由新界搬入九龍的換樓客。

夥車行推優惠吸客

為配合項目銷售，集團夥仁孚車行，推限時限量優惠。即日起至9月24日前，頭三名買家獲贈價值700萬元的平治7座SUV純電動汽車，買家只需付1.8萬元行政費。

項目設3座住宅大廈 共35伙

翠雅山位於大埔道383號，設3座住宅大廈，提供35伙實用面積逾1,300平方呎的分層住宅單位，並以3房及4房大單位為主打。 項目曾於2018年底開放示範單位及上載樓書。大生銀行主席，兼大生地產副主席馬清鏗，亦有親自出動該盤樓盤銷售部署記者會。