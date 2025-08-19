深圳富豪陳紅天歌賦山道豪宅銀主盤　7.9億沽、帳面狂蝕13億

由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天在港持有的山頂歌賦山道15號豪宅，在2023年3月份淪為銀主盤，被銀行委任會計師樓作為接管人接收，上述豪宅過去曾多次招標，不過無人問津。該豪宅物業在今年2025年1月份上載新一份銷售安排，於1月7日至3月31日期間再招標。當時有指該豪宅最新意向價為7億至8億元。



據成交紀錄冊資料，上述山頂歌賦山道15號豪宅於今日（8月19日）成功沽出，成交價高達7.9億元，成交呎價43,700元。是成交價7.9億元，較陳紅天2016年買入價21億元，帳面大幅低約13.1億元，跌幅高達62%。



天價21億買入 呎價22.8萬

歌賦山道15號洋房，包括地下低層3樓﹑地下低層2樓﹑地下低層1樓﹑地下﹑1樓﹑2樓及天台。整座大宅面積18,078平方呎，為6房連套房加書房及家庭客設計，另連9,948平方呎花園﹑2,788平方呎停車位﹑2,081平方呎天台﹑1,200平方呎前庭及1,631平方呎庭院。

資料顯示，山頂歌賦山道15號豪宅，為陳紅天於2016年6月以21億元向莊士機構國際（0367）購入，作價21億，樓面呎價高約22.8萬元，當時創下全港屋地呎價新高。

深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天近年有多項貴重資產淪為銀主盤，例如在2024年11月，原由陳紅天持有的紅磡商廈祥棋中心全憧，據報以26.5億元易手，買家為香港都會大學。

紅磡祥祺中心A座及B座甲廈。（代理相片）

住宅方面，陳紅天在港持有並自住的山頂司徒拔道53號傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位，在2023年9月份以銀主盤形式，以約4.18億元易手，成交呎價約81,490元。成交價較該年5月份市場估值約6.8億元，大幅低約38%。新買家為遠航創辦人桂四海。

而在2025年7月份，陳紅天家族持有的中半山嘉富麗苑豪宅早前淪為銀主盤，以6,455萬元沽出，呎價約27,491元。