大生銀行翠雅山現樓示範單位曝光　車位直入單位、推門即達停車場

大生銀行馬氏家族旗下大銀地產發展的長沙灣大埔道383號翠雅山，開放四伙全新現樓清水示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋兩房至四房。



採「車位直達門前」概念 車位直入單位

此次首度開放的四伙現樓清水示位涉及第2座10室，實用面積約1,535平方呎，屬兩房設計。單位採全港罕見「車位直達門前」概念，車位能直入單位，住戶可由單位大廳推門即達停車場。單位兩間睡房均為套房設計，主人房放置雙人大床仍可三邊落床。

↓↓翠雅山第2座10室↓↓

+ 7

設60呎長特大前廳 四間睡房均為套房

另一伙現樓示位為第2座3室，實用面積約2,496平方呎，屬四房四廁設計的複式大戶。單位自成一角，私隱度高。單位特設長達60呎，面積約517平方呎的特大花園前庭，採雙層玻璃趟摺門連接客飯廳以及廚房。

廚房間隔寬敞方正，L形的工作檯面配中島廚房設計，空間開揚。而主人房以大套房設計，放置雙人大床後能三邊落床。而另外三間睡房同樣以套房設計，每個房間均設有大型落地玻璃，外望山巒景。

↓↓翠雅山第2座3室↓↓

+ 18

巨型客飯廳連接特大露台 主人房三邊落床

另外第2座5室及6室，實用面積分別約1,866平方呎及1,880平方呎，同屬四房設計。單位坐北向南，信步即到同層停車場。

單位設巨型客飯廳並連接特大露台，望園林泳池景致。而主人房以套房設計，可三邊落床。另外三間睡房中有兩間亦以套房設計，同時設有一個客廁。另外，每個房間均設有大型玻璃窗戶。

↓↓翠雅山第2座5室↓↓

+ 20

↓↓翠雅山第2座6室↓↓

+ 11

項目設3座住宅大廈 共35伙

翠雅山位於大埔道383號，設3座住宅大廈，提供35伙實用面積逾1,300平方呎的分層住宅單位，並以3房及4房大單位為主打。 項目曾於2018年底開放示範單位及上載樓書。大生銀行主席，兼大生地產副主席馬清鏗，亦有親自出動該盤樓盤銷售部署記者會。