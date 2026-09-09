荃灣中心一房355萬沽　上手17年前聯名買入　今帳賺近2球半｜多圖

二手市場活躍，當中荃灣區本月已錄15宗二手成交，最新荃灣中心一伙一房戶新近以355.2萬元沽出，呎價1.09萬元，17年帳面賺近兩球半。至於，新買家為上車客，為買心頭好，亦不惜等待業主一家深夜回港後落實簽約。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交單位為荃灣中心12座中層D室，實用面積約324平方呎，屬一房間隔，新近以355.2萬元沽出，呎價約10,963元。

至於，新買家為上車客，因見單位企理，睇樓後考慮一晚即與議價，由於假日原業主與家人北上玩樂，便等待他們深夜回港後落實簽約，最終成功購入心頭好自住。

↓↓荃灣中心12座中層D室↓↓

17年轉手升值近兩球半

據知，原業主於2009年2月以聯名方式擲106.2萬元購入單位，及後在2020年進行內部轉名，以17年前買入價計，是次轉手帳面賺約249萬元，升值約2.34倍。

荃灣中心。

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