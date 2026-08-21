後生女大膽買都會駅凶宅自住！平市價逾四成　死者曾臥單位平台

上車客為求做「有殼蝸牛」，究竟可以「去到幾盡」？將軍澳都會駅一伙極低層連平台單位，同層曾於兩年間出現兩宗墮樓事件，其中一死者更直接倒臥於該單位的平台內。時值民間俗稱「鬼月」的農曆七月，不過，該單位最新竟獲一名年輕女買家「百無禁忌」以395萬元大膽承接，呎價8,797元，低市價逾四成！



市場人士透露，上述單位為都會駅極低層戶，實用面積約450平方呎，屬兩房間隔，外連平台約350平方呎。據悉，原業主一直將單位作自住用途，早前以428萬元放盤。最終獲買家議價33萬元或約7.7%，以395萬元成功易手，呎價8,797元。

呎價低非事故單位逾四成

若參考屋苑近期同類型的非事故兩房單位，成交價為750萬元，呎價約15,400元。故是次凶宅的成交呎價大幅低水約42.9%。

上述成交單位為都會駅極低層戶，實用面積449平方呎，屬兩房間隔，外連353平方呎平台。（資料圖片）

同層涉兩宗墮樓事故 單位造價大跌

單位造價之所以「咁平」，全因其背後的「故仔」。據了解，上述單位及同層，先後在2018年及2020年短短約兩年間，發生兩宗墮樓事故。其中在2018年，更有一名婦人從高處墮下，並直接倒臥在是次易手單位的平台位置，令單位造價大跌。

「鬼月」無阻上車決心 年輕女買家購入自用

時值民間俗稱「鬼月」的農曆七月，這份忌諱似乎未有嚇退上車客。據知情人士透露，該凶宅的新買家為一名年輕女士，購入單位純粹作上車自用，惟「不知道（她）有冇信仰」。

單位貶值14.1%

至於原業主方面，雖然早於十多年前以460萬元購入上址，持貨今帳面仍蝕65萬元，期內單位貶值約14.1%。

將軍澳都會駅。（資料圖片）

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