撞正鬼門開　沙田廣場燒炭凶宅771萬流拍　內籠「光猛」唔使驚？

適逢農曆七月十四「鬼門大開」的日子，有凶宅單位「應節」於今日（26日）開拍。涉及沙田廣場一伙約836平方呎的三房單位，涉及法院令。該單位於17年前曾發生燒炭事件，而淪為凶宅，單位於今日下午透過私人拍賣場推出，開價771萬元，較估價低約32%，呎價約9,222元。惟最終未獲買家舉手競投，終流拍收回。



上述單位為沙田廣場A座（金星閣）低層2室，實用面積約836平方呎，屬三房套間隔，涉及法院令。該單位於今日下午三時推上拍賣場，開拍價定為771萬元，呎價約9,222元。

未獲買家出價流拍收場

忠誠拍賣發言人透露，該物業於今日拍賣會上未獲買家出價，最終流拍收回。

↓↓ 沙田廣場A座（金星閣）低層2室↓↓

發生燒炭事件淪凶宅 低估價逾三成開拍

值得留意的是，該單位的背景實則「大有文章」，其曾於2009年發生燒炭事件，從而淪為凶宅。而該單位目前最新銀行估價為1,136萬元，換言之，是次拍賣開價足足較估價低出365萬元，折讓幅度達約32%。

內籠裝修陳舊 惟尚算「光猛」

另外，根據拍賣行提供的相片，單位內部其實並無想像中「陰森」。單位裝修偏向陳舊，但整體尚算「光猛」，由於客飯廳外連露台，及睡房亦設有兩邊大窗，故採光良好。

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