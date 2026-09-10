蝕讓價放盤！SEA TO SKY兩房740萬蝕沽　樓價6年蒸發6.5%｜多圖

樓市氣氛轉旺，將軍澳日出康城SEA TO SKY一伙兩房戶，最新以740萬元沽出，呎價約15,812元。上手業主為求沽貨離場，不惜以「蝕讓價」放盤，最終再減價8萬元後成功賣走，單位6年貶值51.1萬元或6.5%。



8月初「蝕讓價」放盤

香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為日出康城SEA TO SKY 3座高層G室，實用面積468平方呎，座向東南，可望開揚景，屬兩房間隔。原業主於今年8月初以「蝕讓價」748萬元放盤，最終減價8萬元至740萬元沽出，呎價15,812元。

↓↓日出康城SEA TO SKY 3座高層G室 ↓↓

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六年前買入價791.1萬 貶值6.5%

據知，原業主於2020年以791.1萬元購入，持貨6年，是次轉手帳面蝕51.1萬元，單位期內貶值6.5%。

劉浩勤續指，SEA TO SKY 上月錄3伙二手成交，目前有90個二手放盤，入場費由750萬元起。

日出康城Sea To Sky 。(資料圖片)

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