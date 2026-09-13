《香港01》十周年｜會地黃光耀：十載創新不止於此　領航傳媒AI化

《香港01》十周年酒會，於9月3日（星期四）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀為《香港01》撰寫賀辭，他表示《香港01》十載創新不止於此，領航傳媒AI產業化。



黃光耀表示，《香港01》從初創網媒砥礪前行，十年間持續改革與深耕細作，精準掌握互聯網生態，如今已躍升為全港讀者人數最多的媒體平台，成績驕人。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

回首十年，《香港01》不僅在新聞倡議上發揮社會影響力，更善用科技數據，成功將業務延伸至票務、電商及活動統籌，構建出全方位的生活服務生態圈。在十周年的新起點上，更以「不止於此！」為主題，進一步將平台深化，提供全方位新聞、生活、科技及文化內容，積極聯手全球科技巨頭，化身 AI 轉型的推動者，全面實踐「AI 產業、產業AI 化」的目標。

衷心祝願《香港01》百尺竿頭，續創輝煌，引領科技與傳媒融合的新時代！

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

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