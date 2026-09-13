《香港01》十周年｜新地黃植榮：深耕十載　拓新同行　邁向新里程

《香港01》十周年酒會，於9月3日（星期四）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行。新鴻基地產副董事總經理黃植榮為《香港01》撰寫賀辭。



黃植榮表示，過去十年，《香港01》作為本港網媒先驅，善用大數據與數位思維，持續為市民提供豐富、深度的資訊，並憑藉快捷及時的新聞發布，成為本港傳媒界一股不可多得的力量。展望未來，期待《香港01》繼續以科技賦能、多元創新的步伐，記錄時代脈搏，說好香港故事，與這座城市一同蓬勃發展！

《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

新鴻基地產副董事總經理黃植榮。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。