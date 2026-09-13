《香港01》十周年｜長實郭子威：財經剖析、生活科技面面俱到

《香港01》十周年酒會，於9月3日（星期四）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行。長江實業營業部首席經理郭子威為《香港01》撰寫賀辭。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

郭子威表示，恭賀《香港01》成立十周年誌慶！作為《香港01》的忠實讀者，見證媒體十年穩步發展，深感欣慰。《香港01》向來秉持專業新聞精神，報道中立、不偏不倚，內容更是多元且資訊豐富；不論是深度專題、財經剖析還是生活科技都能面面俱到，是香港極具指標性與成功的網絡新聞媒體，深受市民信賴。

十年耕耘，成績斐然。祝願《香港01》未來繼續奉持專業操守，守正創新、百尺竿頭，不斷拓展發展新版圖。同時，期盼香港新聞界能以此為典範，在挑戰中堅守客觀理性的聲音，共同為香港打造更具深度與活力的資訊未來！

長江實業營業部首席經理郭子威。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。