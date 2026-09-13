《香港01》十周年｜恒地黃浩明：閱讀《香港01》　源於一場半馬

《香港01》十周年酒會，於9月3日（星期四）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行。恒基兆業地產執行董事、立法會議員黃浩明為《香港01》撰寫賀辭。黃浩明表示，閱讀《香港01》，源於一場半馬。



當年《香港01》為賽事選手拍攝現場照片，邀請跑手登記成為會員以下載相片，我亦是其中一員。這份以創意吸引讀者的心思，令我印象深刻。

我一向喜愛長跑，深知跑步從來不是短暫的衝刺，而是耐力、眼界與意志的長期磨練。《香港01》以豐富的跑步內容吸引了我，由賽事資訊到跑手人物專題，把分散各處的跑手凝聚於同一平台，連結社會大眾。

《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

十年，對一間媒體而言，何嘗不是一場馬拉松。《香港01》創立之初，不過是眾多網媒之一；十年之間，以內容立足，以科技拓路，從新聞報道延伸至各種生活服務，躋身全港讀者人數最多的媒體之列。這條路，跑得踏實而堅定。

香港的發展，從不只靠硬件建設，也需要媒體記錄、連結大衆，讓不同聲音得以交流，為這座城市前行提供思考與方向。《香港01》在這方面，始終擔當不可或缺的角色。

十年磨一劍。願《香港01》繼續保持這份韌力與初心，穩步跑好下一個十年，與香港並肩前行。

恒基兆業地產執行董事、立法會議員黃浩明。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。