回報48.8厘！「老業主」長揸屯門市廣場40年　1.3萬租出兩房戶

租務市場需求持續殷切，發展成熟的民生屋苑不乏租客，老業主的收租回報亦相當驚人。屯門市廣場一個高層兩房單位，日前獲區內租客以每月1.3萬元承租。由於租客願意每半年預繳租金，業主爽快減價1,000元促成交易。最矚目的是，業主早在1986年僅以約32萬元一手買入單位，持貨長達40年，現時租出享高達48.8厘租金回報。



祥益地產區域董事袁思賢表示，上述租務成交單位為屯門市廣場3座高層F室，實用面積392平方呎，屬兩房兩廳間隔。

新租客原本租住同屋苑，但由於業主收回單位而需另覓租盤。由於該租客習慣區內生活環境及交通便利，故指定要物色同屋苑的放盤。

上述租務成交單位為屯門市廣場3座高層F室，實用面積392平方呎，屬兩房兩廳間隔。（資料圖片）

舊租客續住同屋苑 預繳半年租獲減千元

租客睇樓後，鍾情單位附設企理裝修連傢電，加上雙方租期配合，同時業主考慮到租客願意每半年預繳租金，遂提供1,000元的議價空間。單位最終以1.3萬元租出，呎租33.2元。

1986年一手買入僅32萬

資料顯示，業主早在1986年以約32萬元一手購入單位，持貨40年至今一直留作長期投資。若以當年購入價計算，是次租出可享高達48.8厘的租金回報，光是兩年多的租金收入已足以回本。

屯門市廣場。(鄧詠中攝)

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