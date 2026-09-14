銀主急走貨！富豪花園河景戶522萬推拍　低銀行估價逾兩成｜多圖

沙田富豪花園一伙新淨銀主盤，將於9月中旬透過私人拍賣行推出，開價522萬元，呎價9,321元，單位可望開揚河景，更有新淨裝修，不排除銀主是因為急走貨，開價較銀行估價低150萬元或逾兩成。如成功以開價522萬元沽出，單位21年升值逾三球。



上述單位為沙田富豪花園Ｍ座高層H室銀主盤，由環亞拍賣在9月15日推出，實用面積560平方呎，開價522萬元，呎價為9,321元。據單位圖片所見，內櫳企理光猛，有新淨裝修，外望開揚河景。

低銀行估價逾兩成

另據滙豐網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為672萬元，即是次銀主開價較估價低150萬元或22.3%。

據了解，原業主早於2005年以約219萬元購入單位，即是次開價522萬元較21年前買入價高出303萬元或約1.38倍。

↓↓沙田富豪花園Ｍ座高層H室銀主盤↓↓

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