藝人張寶兒父母4380萬沽禮頓山三房　22年帳面勁賺2630萬離場

二手市場轉旺，市場錄名人沽貨個案。當中藝人張寶兒父母、靠經營內衣生意起家的富商張煌煌及相關人士，新近以4,380萬元沽出跑馬地禮頓山一伙高層三房，22年帳面勁賺2,630萬元，升值1.5倍。



市場消息指，是次成交為跑馬地禮頓山9座高層A室，實用面積1,087平方呎，屬三房間隔，新近以4,380萬元沽出，呎價40,294元。

22年帳賺2630萬

至於，原業主以公司名義偉成集團有限公司（REXING HOLDINGS LIMITED）持有，其公司董事為張煌煌及其妻招惠鳳，二人為前港姐張寶兒的父母，在2004年以1,750萬元連車位購入，其後曾內部轉讓。如以2004年買入價計，持貨至今22年，是次轉手帳面獲利2,630萬元，單位期內升值約1.5倍。

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較5年前賣平約15%

張煌煌從事內衣生意起家，在內地設數萬呎廠房，在港亦持有數億元豪宅物業，包括多伙禮頓山單位，據知均是在2002年至2005年樓市低位期間買入，至今已全數沽出。

如參考張煌煌過去沽出的禮頓山單位，其中一伙同類面積及同座的高層A室，在2021年以4,800萬元不連車位沽出，如撇除車位近期售價300多萬元，即今次成交價較5年前低約15%。

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