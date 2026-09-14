蝕讓見曙光？西貢傲瀧三房套1420萬蝕沽　造價一年半竟回升逾四成

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧再錄蝕讓，最新一伙低層三房套單位，新近以1,420萬元沽出，呎價14,669元。原業主持貨約8年，帳面蝕讓206萬元。不過，若與同類成交比較，單位造價在一年半內則回升逾四成。



世紀21營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢傲瀧8座低層E室，實用面積968平方呎，屬三房套連工人房間隔，外望內園景，新近以1,420萬元沽出，呎價14,669元。

同類單位一年半內造價回升逾四成

參考同類成交單位同屬3座低層E室，實用面積、樓層及景觀相同，在2025年4月以1,000萬元沽出，反映同類單位成交價在一年半內回升42%，屬近期高價成交。

原業主仍損手13%

至於，單位原業主早於2018年3月以1,626萬元一手買入，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓206萬元，單位期內貶值約13%。

錄14宗蝕讓 最勁8年輸29%

不過，如連同上述成交計，該屋苑錄14宗蝕讓成交，當中蝕幅由7%至 29%。當中最勁一伙為第15座低層A室，屬四房戶，實用面積1,836平方呎，於今年6月以2,270萬元沽出，原業主持貨8年帳蝕29%。

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧。

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