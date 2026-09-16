WHITESAND COVE洋房裝修費達千萬　飽覽白沙灣海景、紅樹林｜多圖

華懋集團旗下西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE，最新開放一座連裝修洋房現樓示範單位予傳媒參觀，其裝修費高達1,000萬元。發展商透露，最快本周內上載新銷售安排，以招標形式推出新一批洋房，並包括是次開放的示位，存有加價空間。



發展商最新開放一幢經改動連裝修及傢俬示範單位予傳媒參觀，洋房6號屬兩層高連私人花園及天台間隔，實用面積2,243平方呎，另設570平方呎花園及699平方呎天台，採3房連3套房大戶間隔。每座洋房專設獨立私人閘門、私人電梯及專屬車位，住戶可由地庫停車層經私人電梯直達住宅樓層。

洋房樓高兩層 設有前後花園

洋房6號透過天然石材、木質飾面及柔和色調設計，營造溫潤寧靜且富層次感的居住空間。洋房更設有前後花園，住戶穿過大門前庭即可步入迎賓大堂。

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層高逾4米 設私人升降機連接睡房區

客飯廳採用天然石材、木質飾面及特色牆身設計，與戶外自然景觀互相呼應。客飯廳深度達逾8.6米，層與層之間高度達約3.6米至逾4.1米，空間感十足；客廳連接私人花園及露台，將室內外生活空間自然融合。

沿樓梯或乘搭私人升降機即可到達一樓睡房區，單位設有3間套房。主人套房外連露台，飽覽海景及紅樹林景觀。另外兩間睡房以自然柔和色調設計，睡房佈局均方正實用，並配備獨立浴室及私人平台或工作平台。

頂層設私人天台 外望白沙灣海景

另外，洋房的頂層接連699平方呎的私人天台，景觀開揚遼闊，飽覽白沙灣海岸線景致及遠眺遊艇會景觀。

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全盤40伙 設有6幢洋房

項目共提供40伙單位，包括34伙分層單位及6幢洋房。分層單位分佈於5座住宅大廈，戶型涵蓋三房至四房，實用面積由833至1,772平方呎。另設6幢洋房，實用面積833至3,162平方呎。所有洋房均設有私人電梯及專屬停車位。

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