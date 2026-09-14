新舊錢交替！信義玻璃李賢義4500萬沽名門豪宅　跨境金融高層接貨

豪宅市場再現名人沽貨。傳統豪宅區大坑渣甸山名門一伙三房單位，最新以4,500萬元易手，呎價逾2.9萬元。原業主來頭不小，為玻璃巨頭信義玻璃（0868）主席兼創辦人李賢義夫婦，持貨長達19年，大幅獲利1,194萬元，物業升值三成半。而接手的買家背景亦不俗，姓名採普通話拼音，料屬一間跨境金融上市公司高層。



上述成交單位為渣甸山名門3座高層B室，實用面積1,528平方呎，屬三房間隔。該單位於上月以4,500萬元易手，呎價29,450元。新買家姓名採普通話拼音，並與一間跨境金融投資上市公司之高層同名，料為同一人。

大坑渣甸山名門。（資料圖片）

信義玻璃李賢義沽貨 19年升值約36%

資料顯示，原業主早於2007年以「廣域投資有限公司（WIDE HORIZON INVESTMENT LIMITED）」名義入市，董事包括信義玻璃主席兼創辦人李賢義夫婦。二人當年的購入價為3,306萬元，持貨約19年，帳面獲利1,194萬元或約36%。

信義玻璃主席兼創辦人李賢義。（網上相片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。