美國加息｜仲量聯行曾煥平：若加息持續　對商業地產影響較大

美聯儲宣佈加息0.25%，惟香港大型銀行未有跟隨，最優惠利率（P）維持不變。仲量聯行香港主席曾煥平表示，是次香港主要銀行未有因美國加息而調高最優惠利率，對本港樓市暫不會造成任何影響。



若加息持續 對商業地產影響較大

曾煥平續指，長遠而言要視乎美國加息會否持續，若只是短暫加息，只會對樓市造成短期的心理影響，中期會消化消息。若確定加息將持續，對商業地產影響較大，買家將要求更高的租金回報率，業主要減價求售。

住宅市場方面，除了影響買家的供款能力，也會增加發展商的財務成本，部分發展商或會盡快清貨以減低財務壓力，同時會影響發展商的投地意欲。

仲量聯行香港主席曾煥平。

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