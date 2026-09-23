蝕賣居屋換私樓！柴灣樂翠臺兩房495萬沽　樓價6年蒸發逾兩成

二手市場回暖，柴灣居屋樂翠臺一伙兩房單位新近以495萬元已補地價沽出，呎價8,361元。上手業主因已經買入同區新盤海德園，故即時放售單位，持貨至今6年，轉手帳蝕155萬元或逾兩成。



中原地產分行高級區域營業經理鄭俊輝表示，是次成交為柴灣居屋樂翠臺1座高層K室，實用面積592平方呎，屬兩房間隔，望極開揚景及部分海景，附設約5年裝修。

新買家為上車情侶，因鍾情單位景觀優美且無需額外花費大翻新，參觀後隨即積極還價，最終成功購入心水戶自用。

6年轉手帳蝕155萬離場

據悉，原業主於2020年8月以650萬購入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓155萬元，單位期內貶值約23.8%。

原業主上年買柴灣海德園換樓

原業主因上年購入柴灣海德園作換樓，在今年8月份正式完成收樓程序後，遂順勢將上址放售，單位放盤短短兩星期，最新以495萬元已補地價沽出，呎價約8,361元。

柴灣居屋樂翠臺。

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