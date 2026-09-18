銀主急走貨！一口氣推4伙緹岸拍賣　最平開放式190萬「腰斬價」推

二手市場轉旺，有銀主把握機會放盤，一口氣推出4伙屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）銀主盤拍賣，涵蓋開放式至兩房，開價由190萬至350萬元。當中兩伙開放式銀主盤更以「腰斬價」推拍，較5年前原業主買入價大劈逾五成。



銀主連推4伙緹岸 涵蓋開放式至兩房

資料指，是次4伙拍賣單位為同樣為屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣），由同一銀主推出，分布在第1座的低、中、高層的D、E、H及J室，由環亞拍賣在9月29日下午同日推出。

該批單位實用面積223至437平方呎，屬開放式至兩房，開價由190萬至350萬元，呎價由8,009至8,589元。據上述4個單位圖片所見，同樣是內櫳企理光猛，有新淨裝修，以及可以望開揚山景。

開放式戶「腰斬價」拍賣 較買入價平一半

當中推拍價最平屬開放式戶，位於1座中層H室及J室，實用面積同屬223平方呎，以190萬元推拍。該兩伙單位業主分別在2021年以426.1萬元及408.6萬元買入，即是次開價190萬元較5年前買入價平53至55%，屬「腰斬價」拍賣。

參考屯門區近期車位成交，屬同屋苑R51車位，在9月17日以150萬元沽出，與緹岸開放式銀主盤單位開價相若。

↓↓緹岸1座中層H室銀主盤↓↓

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↓↓緹岸1座中層J室銀主盤↓↓

屯門湖翠路緹岸。（翁鈺輝攝）

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