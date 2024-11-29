公屋價錢買新私樓！屯門緹岸一房銀主盤152萬推拍　呎價僅4千蚊

臨近年尾，銀主大幅減價放售持貨求沽。屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）一伙一房銀主盤早前開價290萬元拍賣，最新大幅劈價至152萬元推拍，累減近5成，呎價僅4,903元，貼近公屋水平。更較2020年約504萬元的買入價低出352萬元，樓價或勁蝕近7成！



忠誠拍賣行表示，上述單位為緹岸2期5A座5樓H室，實用面積310平方呎，一房間隔，屬銀主盤。單位之前已多次推出拍賣，對上一次拍賣開價約290多萬元，惟一直未獲承接。銀主最新再次推拍，並大幅將開價減至152萬元，即劈價138萬元或約48%，足足接近一半，折合呎價僅4,903元。

↓↓緹岸2期5A座5樓H室↓↓

+ 1

銀行年尾銀行「埋數」、決定加快去貨

代理透露，是次銀主決定大幅劈價，皆因臨近年尾銀行準備「埋數」，決定加快去貨速度。而單位自從單位劈價後，查詢量亦大增超過1倍，程度幾乎是「每隔幾分鐘就收到一個電話」。

2020年一手買入、4年樓價蒸發7成

資料顯示，屋苑於2020年入伙，樓齡約4年。原業主於2020年以約503.9萬元一手買入，其後淪為銀主盤，現開價較當時買入價足足低出352萬元，樓價恐帳面大幅貶值約70%。