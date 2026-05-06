寧斷供淪銀主盤 緹岸兩房價貶4成沽 原業主：供嚟都係負資產
撰文：李煥好
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銀主盤市場出現大幅貶值個案。屯門掃管笏緹岸 （前稱恆大‧珺瓏灣）一伙兩房銀主單位，於今日（6日）作公開拍賣，開價250萬元。該單位獲十組客爭購，終搶高42%至354萬元沽出，呎價約9,365元。原業主於2019年11月買入，即近七年間該物業貶值248.7萬元或約41%。
上述單位為緹岸1座中層F室，實用面積約378平方呎，屬兩房間隔。據悉，該單位開價250萬元，今日於忠誠拍賣行作公開拍賣，吸引十組客舉手競投。最終單位搶高42%至354萬元沽出，呎價約9,365元。據放盤相片可見，單位採光充足，內籠新凈企理。
↓↓緹岸1座中層F室↓↓
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七年貶值41% 業主：供嚟都係負資產
而原業主於2019年11月以602.7萬元買入上址，單位於近七年間貶值248.7萬元或約41%。
有代理透露，原業主於2022年10月曾向銀行借貸，其後供款出現困難。再加上單位的銀行估價已較最初買入價暴跌不少，該業主認為「供嚟都係負資產」，因此放棄供款，終令單位淪為銀主盤。
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