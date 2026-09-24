Baby-Clan｜屯門緹岸、利寶大廈4伙銀主盤劈一球　財仔恐怕都要輸

嬰兒尿片網店「Baby-Clan」在2023年爆銷售爭議， 該網店在同年5月停業，而由女董事吳文鳳及相關人士持有屯門4伙物業收租物業，早前已全數淪為銀主盤。



該批單位涉及2伙屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣） 以及2伙利寶大廈，近月以合共1,301萬元推出放售。惟上述4伙最新遭銀主財務公司集體減價至以1,194萬元放售，較早前減價107萬元或8.2%。值得留意，相關銀主財務公司曾就上述單位合共借出1,370萬元，如以是次開價計，料財仔仍然要輪176萬元或12.8%離場。



緹岸花園戶銀主盤兩次減價求售

當中緹岸2期3A座1樓H室及3A座地下E室，前者實用面積313平方呎，後者面積288平方呎連199平方呎花園，屬一房及開放式間隔。

最新2期3A座1樓H室以280萬元叫價放盤，較早前放售價減10萬元；而3A座地下E室連花園戶則先後經歷兩次減價，由最初的360萬元減至最新的328萬元，減幅約32萬元或8.9%。

屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣） 。（翁鈺輝攝）

利寶大廈天台戶銀主盤減價 最多減一成

至於另外兩伙為屯門利寶大廈兩伙連天台戶，分別為29樓E室及G室，前者實用面積269平方呎連269平方呎天台，後者實用面積258平方呎連197平方呎天台，屬兩房間隔。

最新29樓E室以298萬元叫價放盤，較早前放售價減30萬元或9%，而29樓G室同樣先後經歷兩次減價，由最初的323萬元減至最新的288萬元，減幅約35萬元或10%。

屯門利寶大廈。

2021至22年擲1802萬掃4伙

翻查資料顯示，吳文鳳於2021及2022年買入上述4伙，合共1,802萬元，成交價為由399萬至519.8萬元。連同最初買入時上會的按揭計，該批單位至少錄得3次的借貸紀錄，當中涉及大型銀行及財務公司。

曾捆綁形式向財務公司借1370萬

吳文鳳曾在2022至2023年利用該4伙單位，以捆綁形式先後向兩間財務公司，各借貸400萬元及1,370萬元，最終4伙單位全數遭借款較多的財務公司沒收，終淪為銀主盤收場。不過，如以是次開價合共1,194萬元計，料該財務公司有機會要輸176萬元或12.8%離場。

2023年爆銷售爭議 無法如期交貨結業

嬰兒尿片網店「Baby-Clan」在2023年爆銷售爭議，該網店因為在2023年以疫後通關為由加價，其後更指「供應商未能配合」，最終未無法讓已經購買尿片套票的買家如期換取尿片，最終於同年5月結業，令到大批買入尿片套票的家長莫受損失。

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