高先電影院西環開業4年　業主擬棄收租、直接賣舖套現索價1.3億

西區唯一戲院「高先電影院」所在舖位，最新透過地產代理推出放售，物業將以現狀連現有租約，透過私人協議形式出售，意向價為1.3億元，意向呎價約9,337元。值得留意，10月底網傳該舖位有機會出售予教會機構，因而出現高先面臨結業消息，惹來不少關注。



此外，上述巨舖在2016年底以3.552億元易手，以最新意向價僅1.3億元作比較，已較9年前價大幅低約2.252億元或63%。



巨舖索價1.3億、較9年前高峰作價低63%

負責放售的世邦魏理仕表示，相關舖位為堅尼地城吉席街2號海怡花園第三座地下商舖1(i) 號及商舖1(ii) 號及一樓全層，物業建築面積約13,923平方呎，享有大單邊及4.55米高樓底，現時由戲院承租，營運穩定並有長期租約，新買家可享穩定收入。

適合教會、酒樓、教育機構、戲院、健身中心等用途

又指雖然物業目前以戲院作最佳用途，但其間隔及結構具靈活性，亦適合長遠作多元用途。物業前身為教會及酒家，展現其用途潛力，可迎合區內各行各業，如教會、酒樓、教育機構、戲院、健身中心及其他商業用途。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，現有租客為香港島西區唯一戲院，由2021年開幕至今，投入大量時間及資源打造高質素電影院，提供四個放映廳合共超過280個座位，配備先進投影設備。

高先電影院租約期至2029年9月份

資料顯示，高先電影院於2019年11月簽訂租約，最初簽約5年，由2019年11月至2024年10月，戲院於2021年2月開幕，開幕後一年、即2022年，高先電影院提前跟業主續租，租期由2022年10月至2029年9月、共7年租期。

2016年高峰期作價3.552億、兼繳稅逾3000萬

翻查資料，上述舖位業主為豐駿置業有限公司（FORTUNE JOY PROPERTIES LIMITED），該公司於2016年12月斥資3.552億元買入上述舖位，當時更繳付高達3,019.2萬元作為稅款。當時有指買家為高富諾亞太區行政總裁查燿中（CHA YIU CHUNG BENJAMIN）。

市傳其後舖位一度「賣殼」易手

不過據市場消息，上述舖位其後一度透過俗稱「賣殼」的買賣公司股權形式易手，惟成交金額不詳，而據最新資料，上述公司的4名董事中，有3名持有英國護照，同時已經沒有再由查燿中擔任董事。