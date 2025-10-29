網傳高先戲院將結業　舖位或售予教會　觀眾感可惜：區內唯一戲院

網上流傳一份由世邦魏理仕（下稱CBRE）發出的信函，內容指該公司正協助業主出售西環堅尼地城一個位於一樓全層的舖位物業，而該舖位就是高先電影院，內容又提到「適合教會自用」，致函對象為一位牧師，故傳出舖位有可能出售予教會，以致高先面臨結業消息，惹來不少關注。



不過，高先戲院今日（29日）如常營業，部份電影場次更爆滿，職員表示未聽聞有關消息。有入場觀眾稱，如最終高先真的因此結業，會感到可惜，並指高先有其獨有的電影，亦是區內唯一戲院。《香港01》曾向文件上CBRE的相關地產代理查詢，對方以文字回覆表示：「呢個星期會有新聞稿發放。」



網上有傳言指，位於西環堅尼地城的高先電影院舖位有可能將出售。（林遠航攝）

高先電影院今日如常營業，近中午時份每隔幾分鐘就有人來購票。（林遠航攝）

Facebook群組「西環變幻時」早前流傳一封由CBRE發出的信函，內容提到該公司「正獨家協助業主出售位於港島西區堅尼地城吉席街2號海怡花園一樓全層商舖物業。該物業位置優越，適合教會自用」，並附上相關物業的圖片和資料，包括該物業「總建築面積達14,000平方呎」；「物業現由戲院經營，其現有放映室、座椅等設備可直接復用，能大幅節省教會的大型裝修開支」，又強調地契註明可作教會用途。憑其地理位置及圖片，已顯示為高先電影院的現址，隨即惹來高先面臨結業的揣測，引起區內居民及電影迷關注。

不過，高先電影院今日如常營業，適逢重陽節假期，觀眾人流絡繹不絕。有職員表示，不知道相關消息，又拒絕談及近期戲院生意，僅稱「要問公司」。現場所見，高先電影院由今早11時起，有20多個放映場次，其中重映的《幻愛》、《她和他的戀愛花期》共四個場次都幾乎爆滿，今日上映的本地動畫《世外》亦有場次半滿。

剛觀賞完《世外》的黃先生表示未聽閒有關賣舖位的消息，記者向他轉述時，他露出驚訝表情。黃先生是同區西營盤居民，稱高先是他較常到的戲院，大約每周一次。他表示近期戲院入座率不錯，印象中他入場的場次都有半滿，又指該院早前推出平日日間場次優惠價後，入場人數有所上升。黃先生稱，如最終高先真的因此結業，會感到可惜，稱高先有其獨有的電影，亦是區內唯一戲院。

《香港01》今日按照信函上向CBRE的相關地產代理查詢，對方僅以文字回覆表示：「呢個星期會有新聞稿發放。」

另一位正在等候入場的黃先生今日打算看兩套電影，因為今日假期才有空，又稱高先部份電影的放映期較長，即使有時錯過了，有機會在高先仍看到。他並非當區居民，稱平時較少到高先，而地點是他考慮戲院的其中一個因素。黃先生亦未聽過賣舖位的傳聞，稱若結業會感到可惜。