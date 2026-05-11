西環高先電影院連同地舖一併放售　叫價1.8億　總面積近2.5萬呎

西區唯一戲院「高先電影院」所在舖位地下及一樓，最新再透過代理推出放售，最新連同地下一籃子舖位索價1.8億元，涉及總面積約24,884平方呎。代理指出，是次放售的部份新增地下一籃子舖位，面積多出逾一萬呎，因此意向價較半年前1.3億元為高，惟由於地舖價值向來高於樓上舖部份，是次實際上算是「減價重推」。



世邦魏理仕表示，最新放售物業為堅尼地城吉席街 2 號海怡花園第三座地下及一樓整個商業基座 ，意向價1.8億元 ，在全數出租的情況下，預期回報達4.5厘。是次出售的商業基座總建築面積約24,884平方呎，其中一樓全層面積約13,923平方呎，地下商舖面積約10,961平方呎。物業擁有極高樓底，地下高度約4.95米，一樓則約4.55米。

已全面翻新機電、消防設施

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，許多投資者對高樓齡物業的維修開支有所顧慮，但本物業已由業主斥資全面翻新機電及消防設施，讓新買家省卻未來10至15年的大型維修負擔。物業擁有罕見的 999 年地契。

該行又補充，物業擁有獨立出入口及24小時出入優勢，加上空間結構靈活，除了現有的戲院及健身用途外，長遠亦極適合改裝為大型教育機構、宗教團體、醫療中心或餐飲旗艦店。

堅尼地城吉席街 2 號海怡花園第三座地下及一樓整個商業基座。

去年11月叫價1.3億 較高峰低63%

值得留意，有關物業在2025年11月透過地產代理推出放售，意向價為1.3億元，意向呎價約9,337元。不過當時僅涉及海怡花園第三座地下商舖1(i) 號及商舖1(ii) 號及一樓全層，物業建築面積約13,923平方呎。該巨舖在2016年底以3.552億元易手，即當時意向價1.3億元，較9年前價大幅低約2.252億元或63%。

高先電影院租約期至2029年9月份

資料顯示，高先電影院於2019年11月簽訂租約，最初簽約5年，由2019年11月至2024年10月，戲院於2021年2月開幕，開幕後一年、即2022年，高先電影院提前跟業主續租，租期由2022年10月至2029年9月、共7年租期。

2016年高峰期作價3.552億、兼繳稅逾3000萬

翻查資料，上述舖位業主為豐駿置業有限公司（FORTUNE JOY PROPERTIES LIMITED），該公司於2016年12月斥資3.552億元買入上述舖位，當時更繳付高達3,019.2萬元作為稅款。當時有指買家為高富諾亞太區行政總裁查燿中（CHA YIU CHUNG BENJAMIN）。

市傳其後舖位一度「賣殼」易手

不過據市場消息，上述舖位其後一度透過俗稱「賣殼」的買賣公司股權形式易手，惟成交金額不詳，而據最新資料，上述公司的4名董事中，有3名持有英國護照，同時已經沒有再由查燿中擔任董事。