黃竹坑BLUE COAST首錄二手！業主收樓一日即售出　笑袋110萬走

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST，最新錄得首宗二手成交個案。涉及屋苑一伙兩房戶，收樓僅一日即以1,080萬元易手，呎價約23,894元。原業主帳面獲利110萬元，單位升值11.3%。若扣減交易成本，料實賺約65.2萬元。



中原地產高級分行營業經理王偉誠表示，上述成交單位為Blue Coast 2B座低層D室，實用面積452平方呎，採兩房間隔，最新以1,080萬元成交，呎價23,894元。而新買家為租客，決定趁樓價進一步上升前「轉租為買」，購入單位自用。

收樓一日即售出 帳賺110萬走

據了解，原業主於2024年以970萬元一手購入單位，收樓一日即售出，是次轉手帳面獲利110萬元，單位升值11.3%。若扣減交易成本，料原業主實賺約65.2萬元。