高估價都無用！旺角嘉慶苑兩房550萬沽　上手高位接火棒輸逾一球

二手市場回暖，旺角嘉慶苑一伙兩房單位新近以550萬元沽出，呎價17,134元，較逾兩年前同類成交及銀行估價高逾一成。不過上手業主5年前樓市高峰時以659萬元購入單位，今轉手帳蝕讓109萬元離場。



兩房議價30萬終550萬沽

香港置業分行區域董事方文偉表示，是次成交為旺角嘉慶苑中層B室，實用面積約321平方呎，屬兩房間隔，望遊樂會球埸景，原業主以580萬元叫價放盤，約5個月後獲外區客洽詢，經議價30萬元後以550萬元沽出，呎價約17,134元。至於新買家因鍾情單位望開揚景，故睇樓數次後決定承接。

較逾兩年前同類成交高逾一成

參考同類成交單位屬高層C室，實用面積相同，在2024年4月初以500萬元沽出，反映今次中層成交單位較逾兩年前的高層賣貴約10%。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為483萬元，最新成交價較估價高最多13.8%。

據知，原業主於2021年以約659萬元購入上述單位，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓約109萬元，單位期內輸16.5%。

旺角嘉慶苑。

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