樂風周佩賢｜旺角單幢新盤THE BOUNDARY全數58伙　下周二起招標

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月12日離世，該集團發展的全新物業項目被陸續推出市場。該集團旗下旺角界限街2C號全幢全新商住物業THE BOUNDARY，最新公佈首份銷售安排，項目全數58伙將於下周二（9月29日）起至今年12月31日期間進行招標，招標時間為每日中午12時至下午2時(公眾假期除外)。



6月全幢招標 至今未有進展

值得留意，今年6月份，上述全幢全新商住物業THE BOUNDARY已透過招標形式推出市場放售，並於8月11日中午截標。不過其後市場一直未有交易進展。

全幢涉58伙 住宅總實用面積1.3萬呎

物業為一幢全新落成的商住大廈，樓高23層，地盤面積約2,819平方呎。 項目住宅部分總實用面積約13,174平方呎；全幢合共提供58個住宅單位，戶型包括20個一房單位及38個開放式單位。 此外，物業設有2個地下商舖，批則面積合共約998平方呎。項目設有兩部住宅升降機、住客會所及近千平方呎公用花園空間，定位精品住宅。

物業位處旺角界限街，屬九龍市區核心地段。鄰近港灣豪庭廣場及V Walk等大型商場，設零售、餐飲、休憩及民生設施。

旺角界限街2C號全幢全新商住物業THE BOUNDARY。

項目由不同投資者作股東共同持有

據悉，項目原由樂風集團發展，並獲不同投資者作股東共同持有，於去年已上載樓書。惟早前樂風集團周佩賢離世，集團遭債權人入稟高等法院提出清盤呈請，並已排期於2026年8月5日進行聆訊。早前一眾小股東委託兩間測量師行出售。

左起：歌手方皓玟、樂風集團創辦人及主席周佩賢、歌手馮允謙

樂風集團創辦人及主席周佩賢。（資料圖片）

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