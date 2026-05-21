收租王永倫3800萬沽沙田娛樂城全層　24年升值2750萬　教會承接

「收租王」永倫集團再沽貨，最新以3,800萬元沽出沙田娛樂城2樓全層舖位，呎價約4,530元。該物業於24年間升值2,750萬元或2.6倍。至於，新買家為教會會堂受託人法團。



新買家為教會 永倫集團24年帳賺2.6倍

據資料顯示，是次成交為沙田瀝源街7號娛樂城2樓全層舖位，面積約8,389平方呎，在4月底以3,800萬元沽出 ，呎價4,530元。至於，新買家為教會會堂受託人法團。

據悉，原業主以公司名「GOKIE INVESTMENTS LIMITED」名義在2002年9月擲1,050萬元入市，其公司董事為永倫集團家族成員許結貞、許潔慧及倫耀基等人，而股東則為WINLAND DEVELOPMENT LIMITED ，換言之三人持貨至今近24年，是次轉手帳面獲利約2,750萬元，單位期內升值2.6倍。

沙田瀝源街7號娛樂城。

永倫近年不斷沽貨 上月8500萬沽葵涌石蔭巨舖

而事實上，永倫集團近年亦不斷沽貨，如在今年5月8,500萬元沽出葵涌石蔭路一個逾1.48萬平方呎巨舖，19年間升值5,500萬元或1.83倍。

另在今年初1月，永倫則以2.998億元沽鐘力寶中心舖位予日本化粧品FANCL代理商老闆陳志明或有關人士，持貨約8年，帳面貶值約4.3億元或6成。同月則以2,533萬元沽出中環美國銀行中心一個低層單位，持貨約9年，帳面貶值約2,669萬元或51%。

「收租王」永倫集團。

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