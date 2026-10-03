蓮香樓、魅KTV所在地　金巴利道一籃子舖易手　吳根海套現2.568億

九龍市區錄得大額舖位成交個案！由資深投資者吳根海持有的尖沙咀金巴利道一籃子舖位物業，新近以合共2.568億元沽出。該批舖位在今年6月份推出放售，當時市場估值共約4.3億元。



上述成交個案涉及4宗成交，當中3宗為尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈地庫、地下，以及一樓至二樓，合共總面積21,871平方呎，涉及共約2.028億元。

金巴利道25號一籃子舖逾2億沽 租戶包括蓮香樓、魅KTV

其中地庫面積約5,277平方呎，成交價3,200萬元，現由國內知名連鎖卡拉OK「魅KTV」承租；地舖面積5,827平方呎，成交價9,800萬元，現由「樂天冰室」承租；而由百年餐飲老字號「蓮香樓」租用的一樓至二樓，面積分別為4,668及6,099平方呎，成交價共7,280萬元。

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金巴利道27至31C號地舖5400萬沽

至於餘下成交個案則為金巴利道27至31C號永利大廈地下6至10號舖，面積約2,731平方呎，成交價5,400萬元，現由香港仔魚蛋粉承租。6月份該舖推出市場時，估值約9,000萬元

金巴利道27至31C號永利大廈地下6至10號舖，面積約2,731平方呎，成交價5,400萬元，現由香港仔魚蛋粉承租。

原業主為投資者吳根海

資料顯示，上述一籃子舖位物業的原業主為YANLEY INVESTMENT LIMITED，其公司董事包括資深投資者吳根海。

新買家姓曹及姓林

至於該一籃子舖位的新買家為KIMFUNG 68 LIMITED及KIMBO 68 LIMITED，其公司董事包括曹金穩及林國華。

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