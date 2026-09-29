投資者楊達潮2億放售黃泥涌道舊樓六成業權　全數住宅可望馬場景

二手市場回暖，有投資者加快出貨，有「收租王」之稱的楊達潮或相關人士新近委託第一太平戴維斯，出售跑馬地黃泥涌道77至79號六成業權，涉及包括77號2樓至3樓及79號全幢，合共11個住宅及1個地舖，意向價約2.08億元，呎價15,300元。物業將以現狀連住宅租約形式出售。



意向價約2.08億 住宅皆可望馬場景

物業由黃泥涌道77及79號組成，共用升降機及樓梯，屬單一大廈，地盤面積約4,004平方呎。地舖建築面積約1,223平方呎；11個住宅單位實用面積各約1,124平方呎，合共面積約13,596平方呎，佔整幢大廈約六成業權，所有住宅單位可望開揚跑馬地馬場景觀。

資料顯示，黃泥涌道77至79號大廈早於1965年落成，至今樓年齡已達61年。

第一太平戴維斯九龍商業銷售部高級經理鄧智聲表示，以每平方呎約15,300元計，買家等同以分層單位市價購入約六成業權，並無支付整幢溢價。11伙已全數租出，可即時收租；日後也可繼續收購餘下份數作業權統一。

業權由「收租王」楊達潮或相關人士持有

據知，上述業權由有「收租王」之稱的資深投資者楊達潮或相關人士持有，而事實上楊達潮旗下的太平集團地產持有過百項物業，包括住宅、工商廈、舖位等。不少物業已持貨20年以上，長期作收租之用。過往最大規模的一次沽貨為2016年，當時他透過太平集團地產，於市場放售66個住宅及51個工商物業，估計單位總值約25.6億元。

跑馬地黃泥涌道77至79號，而旁邊為黃泥涌道79A號法國西餐餐廳Amigo（雅谷餐廳）。

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