恒生施穎茵2663萬買大坑慧景園　資深投資者楊達潮廿年賺1.4倍

市場氣氛回暖，豪宅市場錄得名人入市。最新「恒生一姐」施穎茵以2,663萬元買入大坑慧景園三房套連車位，呎價22,322元。至於原業主為資深投資者楊達潮，持貨20年轉手帳面大賺1,563萬元離場。



「恒生一姐」施穎茵2663萬買大坑慧景園連車位

資料顯示，是次成交為大坑慧景園1座中層A室，實用面積1,193平方呎，屬三房套間隔，單位在8月初以2,663萬元連車位沽出，呎價22,322元。

至於，新買家為施穎茵（CESAR DIANA FERREIRA），與恒生銀行（0011）執行董事兼行政總裁施穎茵同名，料為同一人。另據恒生網上銀行估價，上述單位連一個車位估價為2,252萬元，即最新成交價較估價高18%。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵。

資深投資者楊達潮沽貨

至於，原業主以「置泰有限公司」名義在2005年以1,100萬元買入，其董事為有「收租王」之稱的資深投資者楊達潮，持貨20年至今，是次轉手帳面獲利1,563萬元，單位期內升值1.4倍。

2016年大規模放售117個物業

楊達潮為本港資深投資者，旗下的太平集團地產持有過百項物業，包括住宅、工商廈、舖位等。不少物業已持貨20年以上，長期作收租之用。近年最大規模的沽貨為2016年，當時他透過太平集團地產，於市場放售66個住宅及51個工商物業，估計單位總值約25.6億元。