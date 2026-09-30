前新聞主播黃麗幗蝕賣！955萬沽東涌水藍‧天岸三房 4年輸170萬
撰文：黃祐樺
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二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓個案，最新東涌水藍‧天岸有高層三房，新近以955萬元沽出，呎價12,750元。據知，上手業主為前無綫新聞主播黃麗幗，持貨約4年轉手帳面蝕讓170萬元。
市場消息指，是次成交為東涌藍天海岸4期水藍．天岸6座高層D室，實用面積749平方呎，屬三房間隔，單位新近以955萬元沽出，呎價12,750元。
上手業主為前主播黃麗幗 4年輸170萬
據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為929萬元，即最新成交價較估價高2.8%。另參考同類成交單位屬同座底層E室，實用面積相同，在2024年1月初以915萬元沽出。
據知，原業主為前無綫新聞主播黃麗幗，單位早於2022年以約1,125萬元購入，是次至今4年，是次轉手帳面蝕讓170萬元，單位期面貶值15%。
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