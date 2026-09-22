業主白做？荃灣海濱花園兩房502萬沽　揸三年仲要帳蝕3萬蚊

樓市已現明顯升勢，市場更不乏短炒獲利成交，惟部分近年高位入市的業主未能受惠。荃灣海濱花園一伙兩房單位，最新以502萬元易手，呎價約11,981元。原業主持貨三年，帳面仍要微蝕3萬元走。



美聯物業分行助理聯席董事姚偉明表示，上述成交單位為海濱花園3座低層D室，實用面積約419平方呎，屬兩房間隔。單位原本叫價520萬元，買家鍾情屋苑鄰近西鐵站，而且單位附有裝修，睇樓後即出價洽購，經議價後以502萬元成交，呎價約11,981元。

成交單位為海濱花園3座低層D室，實用面積約419平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

較估價賣貴5萬

以恒生網上銀行物業估價作參考，該單位的最新估價為497萬元。換言之，上址的最新成交價已較估價賣貴5萬元。

原業主持貨三年 帳蝕3萬蚊走

資料顯示，原業主於2023年4月以約505萬元購入上述物業，持貨約3年，帳面微蝕3萬元離場。

荃灣海濱花園。（資料圖片）

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