賣公屋都損手？朗屏邨2房未補價219萬沽　買家趕購買證到期前入市

樓市表現向好，未補地價公屋竟要損手離場。元朗朗屏邨一伙未補地價兩房單位新近以219萬元沽出，上手業主持貨6年轉手微蝕1萬元離場。買家因見購買證即將到期，決定即睇即入市。



放盤兩個月減價1萬

中原地產分行資深分區營業經理温旭銘表示，是次成交為元朗朗屏邨喜屏樓高層6室，實用面積381平方呎，現為兩房間隔。由於原業主已換私樓，今次以未補價220萬元叫價放盤，最終兩個月後，單位經議價1萬元以219萬元沽出，呎價5,748元。

趕購買證到期前入市

至於，新買家為上車客，因鍾情單內櫳企理且景觀開揚，由於購買證即將到期，遂加快決定，即睇即入市。

據知，原業主於2020年以220萬元買入，持貨至今約6年，是次轉手帳面微蝕1萬元，單位期內貶值0.45％離場。温旭銘續指，朗屏邨目前10個放盤，當中賀屏樓中層17室，實用面積355平方呎，綠表入場費198萬元。

朗屏邨。（夏家朗攝）

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