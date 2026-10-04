落樓即到沙灘！青龍頭臨海洋房850萬沽　港島客買入作度假屋

特色洋房獲承接！青山公路青龍頭一幢與沙灘距離不足一分鐘步程的臨海洋房，最新以850萬元沽出，成交呎價接近1萬元。據悉，新買家來自港島區，睇中該洋房前臨蔚藍海景，迅速決定購入上址作度假及將來退休之用。



中原地產深井高級資深分區營業經理梁璟華表示，上述青山公路臨海洋房成交，物業位於青山公路青龍頭段 133號，實用面積874平方呎，兩層高，雙套房間隔，設有花園。物業前臨沙灘，與沙灘距離不足一分鐘，客飯廳及睡房均享蔚藍海景，遠眺青馬大橋，同時可享山景。

該業主最近經由該行推出放盤，最終以850萬元沽出，折合實用呎價9,725元。

新買家買入作度假及將來退休之用

代理又指，買家為港島客，鍾情青山公路屬傳統豪宅地段，臨海環境優美，而且往來關口及機場均快捷方便，上述洋房景色壯麗，有見區內洋房鮮有放盤，故迅速決定購入上址作度假及將來退休之用。

據悉，原業主早期買入上址自住至今，現沽出料帳面獲利甚豐。

青山公路青龍頭段 133號臨海洋房。

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