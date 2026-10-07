元朗朗天峰再錄短炒！一房戶428萬沽　持貨1年半升值逾8%

樓市由低位反彈，近年新入伙盤陸續出現二手短炒個案。元朗朗天峰一伙一房戶新近以428萬元沽出，較一年半前買入價帳面升值8.2%。



中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區二手市況靠穩向好，本月暫錄得13宗成交，與上月同期14宗相若。其中朗天峰新錄2座高層E室成交，實用面積288平方呎，1房間隔，叫價440萬元，以428萬元沽出，成交呎價14,861元。

2025年3月買入價395.4萬

代理表示，原業主於2025年3月以395.4萬元一手買入單位，持貨約一年半，帳面獲利32.6萬元，單位升值8.2%。

朗天峰坐落元朗十八鄉路。

朗天峰坐落元朗十八鄉路。

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