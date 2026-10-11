天水圍嘉湖山莊三房套485萬沽 五年貶值23%
撰文：蔡偉南
出版：更新：
高位入市的買家繼續蝕讓！天水圍指標屋苑嘉湖山莊一伙三房戶，新近以485萬元沽出，呎價不足8,000元。原業主持貨約5年，帳面貶值23%。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄得7宗買賣成交，對比上月同期2宗成交，本月交投顯著加快。新近錄得美湖居7座低層B室成交，實用面積623平方呎，3房套房間隔，向南，望內街景，屬鎖匙盤，叫價530萬元，議價後以485萬元沽出，成交呎價7,785元。
2021年買入價630萬
原業主於2021年2月以630萬元買入單位，持貨約5年，帳面蝕145萬元，單位期內貶值23%。
西半山璈珀天台特色戶2.125億沽 八年帳蝕26% 樓價蒸發7365萬大埔「六按垃圾屋」估價6折拍賣 呎價7千起 內櫳雜物堆積如山三老友夾錢買樓 44年後「兩死一失蹤」 終121萬沽出三分一業權呎價平過居屋5成！嘉湖2房銀主盤248萬連租約推拍 呎價5538元
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。