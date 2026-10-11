天水圍嘉湖山莊三房套485萬沽　五年貶值23%

撰文：蔡偉南
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高位入市的買家繼續蝕讓！天水圍指標屋苑嘉湖山莊一伙三房戶，新近以485萬元沽出，呎價不足8,000元。原業主持貨約5年，帳面貶值23%。

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄得7宗買賣成交，對比上月同期2宗成交，本月交投顯著加快。新近錄得美湖居7座低層B室成交，實用面積623平方呎，3房套房間隔，向南，望內街景，屬鎖匙盤，叫價530萬元，議價後以485萬元沽出，成交呎價7,785元。

2021年買入價630萬

原業主於2021年2月以630萬元買入單位，持貨約5年，帳面蝕145萬元，單位期內貶值23%。

嘉湖山莊。（香港01相片）
嘉湖山莊。（香港01相片）
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