大埔「六按垃圾屋」估價6折拍賣　呎價7千起　內櫳雜物堆積如山

市場氣氛轉旺，銀主趁機散貨，推出大埔一間「六按垃圾屋」於私人拍賣場拍賣。是次推拍單位為大埔怡雅苑一伙三房銀主盤，銀主曾在9月以已補地價554萬元推出放盤，惟無人問津，最終改為透過拍賣場推出，開價低至398萬元，呎價僅7,184元，較銀行估價低40%。據知，單位由一名有有「儲物症」、「囤積症」的收集狂女士擁有，斷供後遭銀主沒收。



上述單位為大埔怡雅苑C座低層6號室，由忠誠拍賣在10月14日推出，實用面積554平方呎，屬三房間隔，屬銀主盤。

貼近估價放盤無人問津 隨即改為拍賣形式

據知，單位曾由一個有儲物症的收集狂女士擁有，惟斷供後遭銀主沒收，銀主即以已補地價554萬元推出放盤。惟事隔一個月銀主為求走貨，改為透過私人拍賣場推出，開價低至398萬元，呎價僅7,184元。

參考滙豐網上物業估價，該單位估價為558萬元，即最新拍賣開價較估價低出約160萬元或40%。

↓↓大埔怡雅苑C座低層6號室↓↓

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內櫳殘舊 雜物堆積如山

據放盤圖片所見，單位內櫳殘舊，其客飯廳天花牆紙及地板有明顯老化痕跡，且充滿垃圾及雜物，其雜物更加堆積至天花板，猶如一座垃圾山。

浴室部分情況更加誇張，有不少的膠樽及紙杯隨手掉在地下，浴缸內更有一把座地風扇，天花位置更有批盪剝落。其中一間睡房亦有不少雜物堆積至天花板，如有多個紙箱、風扇及嬰兒車等。

13年內六按單位借至少420萬

資料顯示，原業主早於2010年以約180萬元購入單位，如連同首次上會計，單位於2010年至2023年先後6次申請按揭貸款，當中不乏大型銀行及財務機構，涉及至少三筆貸款，合計420萬元，當中最大一筆向康業資本分借貸250萬元。

如以是次開價558萬元計，較16年前買入價高出218萬元或約1.21倍。

大埔怡雅苑。

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